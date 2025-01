Słowacja szuka swojego premiera. Gdzie jest Robert Fico?

Od grudniowej wizyty na Kremlu i spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem Robert Fico w mediach społecznościowych publikuje wyłącznie filmy. Z nagrania jednego z nich wynika, że ​​ może przebywać w Wietnamie.

Reklama

Gdzie jest Robert Fico? Ustalenia czytelników słowackiego dziennika

Ze złotych zasłon i zabytkowego telefonu znajdującego się na stoliku do kawy na nagraniu wideo w pobliżu słowackiego premiera, jeden z czytelników słowackiego "Denníka N" ustalił, że film został nakręcony we wnętrzu luksusowego hotelu "Capella Hanoi" w Hanoi. To pięciogwiazdkowy hotel z restauracją Michelin w centrum wietnamskiej stolicy.

Według "Denníka N" Fico mieszka w najbardziej luksusowym apartamencie Wielkiej Opery Madame Butterfly na siódmym piętrze.

Luksusowy pobyt premiera Słowacji w Wietnamie?

„Apartament obejmuje 194 metry kwadratowe z widokiem na ogród Con Coc, starą dzielnicę w Hanoi i ulicę Le Phung Hieu” – podaje dziennik. Według systemu rezerwacyjnego, jedna noc w takim apartamencie z opłatami i podatkami kosztuje 6203 euro (156 000 koron) za noc. „Nie jest jasne, ile nocy Fico spędził w luksusowym apartamencie” – dodał "Denník N".