Trump zamieścił swój wpis po tym, jak 42-letni Shamsud-Din Jabbar, obywatel USA z Teksasu, kierując samochodem wjechał w tłum witających 2025 rok w Nowym Orleanie, po czym wyszedł z pojazdu i otworzył ogień.

Wpis Donalda Trumpa po zamachu w Nowym Orleanie i incydencie w Las Vegas

Zamachowiec, który miał inspirować się działaniami Państwa Islamskiego, zginął w wymianie ognia z policjantami. W zamachu zginęło 15 osób, a ok. 30 zostało rannych.



Zamachowiec był obywatelem USA, który urodził się w Teksasie. Miał za sobą służbę w amerykańskiej armii, którą zakończył w stopniu sierżanta sztabowego. W latach 2009-2010 służył w Afganistanie.



Tesla Cybertruck eksplodowała i stanęła w płomieniach tuż przed wejściem do Trump International Hotel w Las Vegas. Zginęła osoba, która znajdowała się w samochodzie. Rannych zostało kilka innych osób, które w momencie eksplozji przebywały w pobliżu samochodu.

1 stycznia doszło też do incydentu w Las Vegas, gdzie przed hotelem należącym do Trumpa wybuchła i spłonęła Tesla Cybertruck. Kierowca pojazdu zginął, a siedem osób zostało rannych. W bagażniku spalonego samochodu miały znajdować się fajerwerki, pojemniki z paliwem, a także urządzenie, które mogło być detonatorem. Na razie nie wiadomo, czy atak w Nowym Orleanie i incydent w Las Vegas były ze sobą związane – sprawdzają to śledczy.