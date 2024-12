Obowiązki prezydenta przejmie teraz minister finansów Choi Sang-mok. To drugi impeachment południowokoreańskiej głowy państwa w ciągu zaledwie dwóch tygodni.



Za impeachmentem p.o. prezydenta zagłosowało 192 parlamentarzystów (wszyscy parlamentarzyści opozycji – Partii Demokratycznej i jej sojuszników), żaden parlamentarzysta nie zagłosował przeciw. Wcześniej przewodniczący parlamentu oświadczył, że większość wymagana do impeachmentu p.o. prezydenta to 151 głosów (większość bezwzględna), a nie 200 (większość kwalifikowana 2/3), czyli większość wymagana do impeachmentu prezydenta.



To pierwszy w historii Korei Południowej przypadek, gdy parlament dokonał impeachmentu p.o. prezydenta.



Partia Demokratyczna, która kontroluje 170 miejsc w parlamencie, złożyła wniosek o impeachment Hana Duck-soo po tym, jak ten odmówił powołania trzech sędziów Sądu Konstytucyjnego. Han Duck-soo twierdził, że przekracza to zakres jego kompetencji jako pełniącego obowiązki prezydenta.