W odpowiedzi na zachodnie sankcje premier Kobachidze demonstracyjnie awansował ministra spraw wewnętrznych na wicepremiera i zapowiedział odznaczenie orderami dziesięciu wysokich rangą policjantów (w tym wszystkich wiceministrów spraw wewnętrznych).

– Gruzińskie Marzenie (…) buduje wokół siebie fortecę. No ale, ile można siedzieć za murami – zastanawia się Gogołaszwili.

Gruzińskie Marzenie woli Donalda Trumpa od Władimira Putina

Kreml okazuje coraz większe zainteresowanie rozruchami w Gruzji. Jego możliwości wpływania na sytuację są ograniczone, ale w Tbilisi co i raz pojawiają się jego nieformalni wysłannicy. Ostatnim był szef zrzeszenia związków zawodowych organów wymiaru sprawiedliwości Aleksiej Łobariew – „na zaproszenie kolegów” (chyba z gruzińskiej policji). „Stosunek do Rosji znacznie zmienił się w ostatnich miesiącach (…). Większość Gruzinów negatywnie odnosi się do protestujących (…) prowadzących nielegalne, antypaństwowe akcje” – napisał w jednej z sieci społecznościowych po wizycie.

Ale władze w Tbilisi – jak większość różnych, autorytarnych władców – znacznie większą nadzieję pokładają w objęciu 20 stycznia amerykańskiej prezydentury przez Donalda Trumpa. Sam premier Kobachidze zmienił retorykę z putinowskiej na trumpowską: przestał mówić o „globalnej partii wojny” (która miała spiskować przeciw Gruzji), a zaczął używać terminu „Deep State” (konspiracyjna teoria o istnieniu w USA rządu „szarych kardynałów”, który jest ważniejszy od administracji w Waszyngtonie).

– Gruzińskie Marzenie próbuje zachować popularność wśród swoich wyborców, przekonując ich, że 20 stycznia protesty ucichną, a problemy znikną. Opisują Europę jako niesamodzielną i zależną od USA, co jest twierdzeniem absurdalnym i ignoranckim – sądzi Gogołaszwili.