- Europejski Nakaz Aresztowania mógł być wystawiony w związku z żądaniem policji. Wystąpiliśmy do prokuratury, a prokuratura do sądu o to, by ten nakaz mógł wejść w życie, gdy wiedzieliśmy, że poseł jest poza granicami kraju – odparł komendant główny policji.



Komendant główny policji o sprawie Marcina Romanowskiego: Zrobiliśmy wszystko, co do nas należało

- Zrobiliśmy wszystko, co do nas należało. W momencie, gdy sąd podjął decyzję o zatrzymaniu i aresztowaniu policja, mogła podjąć czynności – dodał nadinsp. Boroń, który podkreślał, że w państwie prawa policja nie mogła wszczynać żadnych czynności wobec Romanowskiego przed zapadnięciem decyzji sądu w jego sprawie. Oznacza to np. że nim sąd zdecydował o aresztowaniu Romanowskiego, policja nie miała podstaw, by ustalać miejsce jego pobytu lub obejmować go obserwacją.



- Wcześniejsze działania policji byłyby bezprawne – zaznaczył nadinspektor Boroń. - Nie wolno inwigilować osób przed decyzjami organów do tego uprawnionych, my działamy w granicach prawa – dodał.

Komendant główny policji podkreślił, że przed decyzją sądu policja nie sprawdzała gdzie jest Romanowski. - Nie mieliśmy takiego polecenia. Nasze działania, jeśli chodzi o zainteresowanie posłem, mogłoby być bezprawne - mówił.



Jednocześnie nadinspektor Boroń ujawnił, że Romanowski „był na Węgrzech przed decyzją sądu” w sprawie jego aresztowania, czyli przed 9 grudnia. - Z naszych ustaleń wynika, że był już wtedy (przed 9 grudnia – red.) poza granicami kraju – wyjaśnił.