Władimir Putin: Mam lepszą rakietę, wygrywam wojny

Ale Putin zapewnił, że Rosja wcale nie przegrała w Syrii, gdyż interweniowała tam, by „zwyciężyć terrorystów” i to jej się udało. – Przy spotkaniu z Trumpem będzie pan w słabszej pozycji. Jak pan ma zamiar prowadzić dialog? – pytał Amerykanin. – Całkowicie się nie zgadzam, że Rosja i ja wyglądamy na słabszych w oczach USA. Nie, Rosja jest coraz silniejsza i coraz bardziej suwerenna – zapewniał.

Przyznał przy tym, że „ma nadzieję” na utrzymanie w Syrii baz, co oznacza, że obecnie nie wie, czy tak się stanie. By skłonić syryjskich powstańców do wydania zgody na ich pozostawienie, Kreml zaproponował, by lotniczej bazy w Hmeimim użyć do transportu pomocy humanitarnej dla Syryjczyków. – I (bazę morską) Tartus – dodał.

Ujawnił przy tym kompromitujące asadowski reżim szczegóły ofensywy dżihadystów, która doprowadziła do ucieczki Asada. – Aleppo broniło 30 tys. wojsk rządowych. Do miasta weszło 350 dżihadystów, wojska wysadziły swe pozycje obronne i odeszły. (…) Tak było w całej Syrii – opowiadał. Dodał też, że na prośbę Iranu Rosjanie ewakuowali z Syrii 4 tys. Irańczyków – wprost do Teheranu.

Polityczne gry z Izraelem i Turcją

– Największym wygranym w Syrii jest Izrael – podsumował. Według Putina inny konflikt – palestyńsko-izraelski – można rozwiązać tylko, „wypełniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa o utworzeniu państwa palestyńskiego”. Ale już gdy mówił o zajęciu syryjskich Wzgórz Golan przez armię izraelską, zasygnalizował Tel Awiwowi, że gotów byłby pogodzić się z tą aneksją. – Tam miejscowi mieszkańcy poparli Izrael, to zmienia sytuację – mówił.