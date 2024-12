Na razie Moskwa zwróciła się do należącej do NATO Turcji z prośbą o pomoc w ewakuacji swoich wojskowych. Na pewno Rosjanie utknęli w Ajn al-Arab, miejscowości daleko na północny wschód od Aleppo, na samej granicy z Turcją. Obecnie nie wiadomo, co się z nimi stało, czy może przeszli granicę turecką.

Kurczenie się wpływów Kremla

– Upadek Asad to bardzo mocny cios w rosyjskie wpływy na Bliskim Wschodzie. Ale jest jedna pozytywna wiadomość dla Kremla: upadek reżimu nie doprowadził do jego zamiany na władze prozachodnie. (…) Jeśli teraz zacznie się walka o władzę w obozie zwycięzców, Moskwa otrzyma szansę na dogadywanie się z jednymi przeciw drugim. Jedną z możliwości jest wsparcie przez Rosję tworzenia alawickiego quasi-państewka wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego, tam, gdzie znajdują obie rosyjskie bazy. Alawici byli podporą reżimu Asada – przestrzega amerykański analityk z Atlantic Council Mark Katz.

To są jednak bardzo mgliste perspektywy, a obecnie zdecydowana większość ekspertów sądzi, że Kreml utraci swoje bazy w Syrii. Choć dziś nic nie jest jeszcze przesądzone. Ukraiński analityk Ihor Tyszkewycz sądzi, że Moskwa (w przeciwieństwie do Ankary, arabskich monarchii, a nawet Teheranu) nie będzie miała żadnego wpływu na formowanie nowych władz z powodu błędów popełnionych w przeszłości. – Rosjanie postawili tylko na Asada. To dziwne, biorąc pod uwagę, że w krajach afrykańskich utrzymują kontakty z wieloma grupami jednocześnie – wyjaśnia.

– Runięcie reżimu Asada pokazuje kurczenie się rosyjskiej zdolności do projekcji swej siły w regionie, a co za tym idzie, pretensji do bycia supermocarstwem. (…) Zniszczenie rosyjskich zdolności wpływania na Afrykę (baza w Hmeimim służyła głównie jako hub transportowy wojskom udającym się do Afryki – red.) i na Morzu Śródziemnym może mieć strategiczny wpływ na rosyjskie wpływy na świecie – sądzi Clarke Cooper z Atlantic Council.

Porzucenie Asada na pewno poderwie też zaufanie do Kremla wśród jego klienteli afrykańskich autorytarnych władców.