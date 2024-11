Jeśli rozmówcy agencji Reuters się nie mylą, to proponowany przez Kreml rezultat wojny z Ukrainą byłby podobny do tego po „wojnie zimowej” Związku Sowieckiego z Finlandią w latach 1939–1940 – w obu przypadkach Moskwa urwała około jednej piątej terytorium sąsiedniego kraju. Różnica jest taka, że Stalin potrzebował jedynie trzech miesięcy na zrozumienie, iż nie podbije całego sąsiedniego państwa, a Putin wciąż ma na to nadzieję w trzecim roku wojny.

Co wolno byłoby Ukrainie i kto by za to odpowiadał

Kolejną sprawą obecnie jest bowiem polityczny status Ukrainy po przerwaniu walk. Kreml żądał i żąda, by Kijów zrezygnował ze wstąpienia do sojuszu północnoatlantyckiego. Dotychczas NATO odpowiadało, że drzwi przed Ukrainą są otwarte, a sam Zełenski stwierdził, że jego kraj dla własnego bezpieczeństwa albo wstąpi do sojuszu, albo będzie musiał ponownie posiąść broń jądrową. 30 lat temu zrezygnował z niej, a trzy mocarstwa (USA, Wielka Brytania i Rosja) gwarantowały jego bezpieczeństwo i integralność terytorialną w tzw. memorandum budapeszteńskim.

Teraz bezpieczeństwo okrojonej Ukrainy mieliby gwarantować wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ (sygnatariusze memorandum budapeszteńskiego plus Francja i Chiny). Nie wydaje się, by Kijów chciał poważnie rozpatrywać taką propozycję. Tym bardziej że jeszcze w czerwcu Putin przypominał o konieczności usunięcia obecnych władz Ukrainy. – Jeśli nie będzie neutralności (Ukrainy), to trudno wyobrazić sobie istnienie jakichkolwiek stosunków dobrosąsiedzkich między Ukrainą i Rosją – mówił z kolei już w listopadzie. Prezydent Zełenski odwdzięczył mu się stwierdzeniem, że stabilny pokój między oboma krajami będzie możliwy dopiero po śmierci obecnego lidera Rosji.

Ale Kreml obecnie żądałby ograniczenia liczebności ukraińskiej armii. Rozmówcy agencji odwoływali się do negocjacji, jakie na początku wojny (wiosną 2022 roku) obie strony prowadziły w Stambule. Wtedy Rosjanie żądali zmniejszenia ukraińskich sił zbrojnych do 80 tys. żołnierzy, dokładnie określając, ile mogą mieć samolotów, helikopterów czy czołgów. Obecnie liczą one ok. miliona ludzi, z czego ponad jedna trzecia jest na froncie.

– W sprawie zakończenia wojny wiele zależy od Putina (…) ale znacznie więcej od USA i ich pomocy Ukrainie – mówił Wołodymyr Zełenski.