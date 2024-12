A z kilkoma pytaniami od nielicznych akredytowanych w Rosji dziennikarzy zachodnich mediów Putin bez trudu jest się w stanie uporać. W tym, co się stało z Rosją przez ponad ostatnie dwie dekady, nie widzi nic złego. Wręcz przeciwnie. Przekonywał dziennikarza BBC, że to on uratował Rosję, która stała „nad przepaścią”. Sugerował też, że nie zależy mu na dobrych relacjach z Zachodem.

Nie chciał zdradzić, kiedy planuje zakończyć wojnę. Co więcej, z jego wypowiedzi można wywnioskować, że wcale mu na tym nie zależy. Gospodarz Kremla nigdy nie przyznaje się do winy, nie widzi własnych błędów i nigdy się nie cofa. Trzymał się tych zasad również podczas tegorocznego wystąpienia. Przez ponad cztery godziny. Jakie to ma znaczenie?

– To taki seans psychoterapeutyczny z udziałem milionów Rosjan – tłumaczył niegdyś jeden z rosyjskich politologów.