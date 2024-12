A co można zapisać na plus obecnego rządu? - Jednak następuje odbudowa pozycji Polski w UE, jesteśmy bardziej znaczący, niż przez osiem lat pasywnej czy eurosceptycznej polityki PiS-u. Sytuacja gospodarcza jest pod kontrolą - choć nie da się osiągać spektakularnych sukcesów ekonomicznych, ale jest pod kontrolą - odparł Kwaśniewski.

Te rozliczenia, co jest bardzo oczekiwane przez wyborców koalicji, z różnych powodów idą opornie Aleksander Kwaśniewski, były prezydent

Pytany o wysoką cenę masła w Polsce, były prezydent zwrócił uwagę, że „inflacja zaczęła się za poprzedniego rządu”. - Nie sądzę jednak, by dziś, jeśli chodzi o poziom cen, były jakieś powody do paniki - zaznaczył.



Aleksander Kwaśniewski o słabościach rządu Donalda Tuska

Kwaśniewskiego też pytano o to, co zapisałby rządowi na minus. - Słabość komunikacyjna. Rok to już jest dużo czasu. Nie ma rzecznika prasowego, opieranie tego na aktywności premiera to jest za mało. Oczywiście te rozliczenia, co jest bardzo oczekiwane przez wyborców koalicji, z różnych powodów idą opornie - wskazał były prezydent. W jego ocenie „komisje śledcze zmęczyły widownię i nie doprowadziły do konkluzji”.

Pytany o wybory prezydenckie Kwaśniewski stwierdził, że Rafał Trzaskowski ma potencjał, aby wygrać te wybory, a Karol Nawrocki będzie mu deptał po piętach. W ocenie byłego prezydenta największym wyzwaniem Trzaskowskiego jest nawiązanie kontaktu z Polską niewielkomiejską.



A kto byłby najlepszą kandydatką albo kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich? - Z tego co słyszę kuluarowo sądzę, że decyzja jest, to będzie Magdalena Biejat i sądzę, że to będzie dobra kandydatka. Jest to bardzo inteligentna, już doświadczona polityczka. Ma większą możliwość aktywnego działania niż ministrowie w rządzie, ponieważ jako wicemarszałkini Senatu ma więcej wolnych mocy. Kandydatka, która jest potrzebna Lewicy, aby pokazać, że Lewica jest potrzebna, ma swoją tożsamość - odparł.