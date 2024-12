Bogdan Święczkowski pierwszego wywiadu udzielił Telewizji Trwam. Wskazał swój cel jako prezesa TK

– Przede wszystkim to jest olbrzymi zaszczyt dla mnie, że pan prezydent zdecydował się mnie wybrać na prezesa Trybunału Konstytucyjnego – podkreślił Święczkowski w pierwszym wywiadzie po objęciu funkcji prezesa TK. Dodał, że to stanowisko niesie za sobą wielką odpowiedzialność zarówno dla niego, jak i dla jego współpracowników. – Przed nami olbrzymie wyzwania – zauważył, dziękując jednocześnie sędziom TK za zaufanie oraz Julii Przyłębskiej za jej wieloletnie kierownictwo. – Dzięki nim tak naprawdę Polska prawem stoi – przekonywał.



Nowy prezes zadeklarował, że najważniejszym celem dla niego jest przywrócenie Trybunałowi Konstytucyjnemu roli wynikającej z przepisów prawa. – Chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny przestał być wykorzystywany w bieżącej walce politycznej przez różne siły partyjne, polityczne, społeczne – mówił. Wyraził także determinację w dążeniu do tego, by instytucja koncentrowała się na analizie zgodności norm prawnych z Konstytucją. – Będzie to trudna praca, dlatego że z nieznanych mi powodów - być może jest to przydatne dla polityków - Trybunał jest w walce politycznej wykorzystywany. Całkowicie wbrew woli sędziów, wbrew woli Trybunału, jest wykorzystywany w walce i padają różnego rodzaju bardzo obraźliwe sformułowania w stosunku do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, do Trybunału Konstytucyjnego. Więc to bym chciał zmienić – powiedział.

Bogdan Święczkowski: Trybunał Konstytucyjny chce działać

– Chciałbym doprowadzić do tego, żeby jeszcze sprawniej Trybunał zaczął działać – zadeklarował, wskazując, że kluczowym zadaniem będzie rozpatrywanie większej liczby spraw dotyczących obywateli i ich problemów z prawem. Święczkowski wyraził także nadzieję na poszerzenie różnorodności poglądów w Trybunale oraz na pełne obsadzenie jego składu. – Liczę na to, że Trybunał niedługo znowu będzie obradował w pełnym, piętnastoosobowym składzie – powiedział.

Odnosząc się do krytyki związanej z jego powołaniem, Święczkowski ubolewał, że „w Polsce słowo straciło znaczenie, szczególnie w walce politycznej”. – Politycy nadużywają różnego rodzaju stwierdzeń. Częstokroć robią to także prawnicy, których kiedyś uznawaliśmy za autorytety prawne, a teraz okazuje się, że moim zdaniem rozmieniają się na drobne – mówił. – Po prostu nie można się przejmować takiego rodzaju sformułowaniami, takim elementem walki politycznej. Trybunał musi podejmować różnego rodzaju działania zmierzające do tego, aby osiągnąć konsensus w zakresie funkcjonowania – dodał.