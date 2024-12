Prekampania: Trzaskowski rozwiesza bannery i wyjaśnia

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdążył już zapowiedzieć, że termin wyborów prezydenckich zdradzi już 8 stycznia, chociaż formalnie (po opinii PKW) ogłosi je dopiero po 15 stycznia. Wynika to z wprowadzonego we wrześniu stanu klęski żywiołowej. Możliwe terminy wyborów prezydenckich to 4, 11, 18 lub 25 maja.

Czytaj więcej Polityka Szymon Hołownia: Pierwsza tura wyborów prezydenckich może odbyć się w majówkę Nie zrzeknę się z funkcji marszałka Sejmu, które jest stanowiskiem politycznym, w przeciwieństwie np. do szefa IPN, od którego się oczekuje, żeby był apolityczny. Karol Nawrocki powinien zrezygnować z funkcji – mówi „Rzeczpospolitej” Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

Wszystko wskazuje na to, że zostanie wybrana data poza długim weekendem majowym, np. 18 maja. To wszystko ma o tyle praktyczne znaczenie, że obecnie kandydaci działają w ramach prekampanii. Np. Rafał Trzaskowski wiesza swoje wyborcze bannery, nie mając jeszcze powołanego komitetu wyborczego, który by za to formalnie płacił, co zresztą już wywołało kontrowersje. Trzaskowski informował w ubiegłą niedzielę, że bannery finansuje PO, a cała sytuacja zmieni się po formalnym ogłoszeniu kampanii i rejestracji komitetów.

Wybory prezydenckie 2025: Aktywność kandydatów jest przesłaniem samym w sobie

Zatarcie się granic między kampanią a prekampanią wynika być może jeszcze z jednego czynnika: personalizacji polityki, zwłaszcza polityki prezydenckiej. Niczym u Marshalla McLuhana – sam środek przekazu jest przekazem, „the medium is the message” . Aktywność kandydatów ma pokazywać wyborcom, kim są, jaka może być ich prezydentura. To wszystko zanurzone jest w serwisach społecznościowych i we wspominanym wcześniej tempie, które nadają. Dlatego kandydaci biegają, noszą pralki czy pokazują się – i będą się pokazywać – ze swoimi zwierzętami domowymi.