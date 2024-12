Jednak Partia Władzy Ludowej, z której wywodzi się prezydent Yoon, zapowiada, że będzie bronić prezydenta przed impeachmentem. Partii Demokratycznej i jej sojusznikom brakuje zaś ośmiu głosów, by skutecznie przeprowadzić wniosek w parlamencie (do impeachmentu głowy państwa potrzeba 2/3 głosów w Zgromadzeniu Narodowym (w liczbach bezwzględnych to 200 głosów).



- Deklaracja o wprowadzeniu stanu wojennego przez reżim Yoon Suk-yeola, spowodowała (...) strach wśród ludzi – mówił w czasie czwartkowej sesji parlamentu jeden z parlamentarzystów Partii Demokratycznej, Kim Seung-won.



Byłem przeciw mobilizacji sił zbrojnych w związku ze stanem wojennym i wyraziłem negatywną opinię na ten temat Wiceminister obrony Korei Południowej, Kim Seon-ho

Yoon, któremu do końca kadencji pozostały dwa lata, przyjął w czwartek dymisję ministra obrony Kim Yong-hyuna i powołał ambasadora w Arabii Saudyjskiej, Choi Byung-hyuka, na stanowisko szefa resortu obrony.



Odwołany minister miał poradzić prezydentowi we wtorek, by wprowadził stan wojenny – wynika z nieoficjalnych informacji. To Kim miał też nakazać wojsku, by weszło na teren parlamentu – mówił na sesji Zgromadzenia Narodowego wiceminister obrony Kim Seon-ho. - Byłem przeciw mobilizacji sił zbrojnych w związku ze stanem wojennym i wyraziłem negatywną opinię na ten temat – podkreślił wiceminister obrony, który jednocześnie przeprosił za to, że nie zdołał powstrzymać ministra.



Jak dotąd na to, co stało się w Korei Południowej, w żaden sposób nie zareagowała Korea Północna.