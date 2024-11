Czytaj więcej Szkoły podstawowe i średnie Podcast „Szkoła na nowo”: czego będą uczyć na edukacji zdrowotnej? Powiemy uczennicom w jaki sposób przeprowadzić samobadanie piersi a uczniom jak sprawdzić jądra – mówi w podcaście „Szkoła na nowo” prof. Zbigniew Izdebski, szef zespołu przygotowującego podstawę programową z edukacji zdrowotnej. Czego jeszcze będą się uczyły?

A to oznacza, że edukacja zdrowotna, która ma wejść do szkół od 2025 r. to przedmiot szerszy niż wychowanie seksualne (a także szerszy niż obecne wychowanie do życia w rodzinie). – Tworząc podstawę programową z nowego przedmiotu, zależało nam, by podejść do kwestii zdrowia holistycznie. Zdrowie seksualne jest jednym z jej elementów, ale nie jedynym – mówi w podcaście „Szkoła na nowo” prof. Zbigniew Izdebski, pedagog i seksuolog, koordynator zespołu pracującego nad założeniami nowej podstawy programowej. Znaleźli się w nim przedstawiciele trzech resortów: zdrowia, edukacji i sportu.

– Rodzice, szkoła i nauczyciele powinni zapoznać się z tym programem edukacji zdrowotnej. Ja wiem, że ta sprawa wywołuje i będzie wywoływać bardzo wiele emocji, a myślę, że są one niepotrzebne – zapewniał w podcaście prof. Izdebski.

Co znalazło się w tej nowej podstawie programowej?

Profesor tłumaczył, że są to m.in. zagadnienia związane z aktywnością fizyczną, właściwym odżywianiem, zdrowiem psychicznym, seksualnym, dojrzewaniem, uzależnieniami czy internetem. – Uczniowie dowiedzą się też nie tylko o tym, jak zapobiegać chorobom przenoszonym drogą płciową, ale też zapoznają się z zagadnieniami związanymi z profilaktyką kardiologiczną czy onkologiczną. Powiemy uczennicom, w jaki sposób przeprowadzić samobadanie piersi, a uczniom, jak sprawdzić jądra – mówi prof. Izdebski. – Młodzi ludzie nauczą się jak zdrowo się odżywiać, dlaczego warto uprawiać sport, jak być asertywnym i umieć odmówić np. picia alkoholu. Powiemy, do kogo należy się zgłosić, mierząc się z problemami natury psychicznej – dodaje. Zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego też będą na tym przedmiocie omawiane, np. sprawa antykoncepcji czy chorób przenoszonych drogą płciową.

Wobec nowego przedmiotu od dawna są protesty. Tym bardziej że ma być to przedmiot obowiązkowy. W najbliższą niedzielę przeciwnicy jego wprowadzenia będą protestować w Warszawie.