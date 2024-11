Aleksander Kwaśniewski o kandydaturze Karola Nawrockiego: Przebieranka w obywatelskiego kandydata

Paweł Szefernaker to człowiek z mojego pokolenia, człowiek urodzony w latach osiemdziesiątych. To bardzo ważne, by kandydat na prezydenta miał nić porozumienia z człowiekiem, który będzie tak blisko niego przez całą kampanię - mówił w Sochaczewie Karol Nawrocki, pytany o poniedziałkową decyzję, by to właśnie Szefernaker był szefem jego sztabu wyborczego. Nawrocki tłumaczył się również z wpisu w mediach społecznościowych Instytutu Pamięci Narodowej.