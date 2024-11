Kandydata PiS na prezydenta poznamy w najbliższy weekend? Większość w partii „za”

PiS wciąż nie zdecydowało, kto będzie jego kandydatem w wyborach na prezydenta Polski ani kto ostatecznie podejmie taką decyzję – komitet polityczny czy sam Jarosław Kaczyński. W podjęciu tej decyzji mają pomóc kolejne badania focusowe (grupowe, jakościowe, dotyczące sympatii, emocji wyborców) oraz trwające obecnie sondaże pod trzy nazwiska: Tobiasza Bocheńskiego, Przemysława Czarnka i Karola Nawrockiego.

Pierwszy możliwy termin ogłoszenia decyzji to najbliższy weekend, po tym jak KO ogłosi swoje wyniki prawyborów. Zderzenie kandydatów dwóch najbardziej liczących się opcji ma przykuć uwagę opinii publicznej i nie dać się zepchnąć do narożnika – mówią nasze źródła w PiS. I dodaje: – Ale są też głosy sugerujące, żeby to opóźnić, nawet do stycznia. Tyle że to głosy mniejszości.

Czarnek nielubiany poza PiS, Bocheński drętwy i nieznany, Nawrocki do wykreowania

Były minister edukacji Przemysław Czarnek ma to, co lubi elektorat PiS. – Jest wyrazisty, odważny, katolik, konserwatysta. Mówi to, co nasz wyborca myśli i mówi. Ale nie uzbiera nam głosów zewnętrznych, spoza elektoratu. A nam swoich zabraknie – mówi nam polityk PiS. Czarnek ma też z tej trójki najbardziej wyrazisty elektorat negatywny. – Będzie się on mobilizować przeciwko nam – dodaje. PiS chciałoby dobrać głosów (głównie w drugiej, kluczowej turze wyborów) z elektoratu Konfederacji, konserwatywnej części PSL i zwolenników Szymona Hołowni.

PiS próbuje sondować, na ile Czarnka może obciążyć afera w Collegium Humanum z rektorem Pawłem Cz. W listopadzie 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki kierowane przez Przemysława Czarnka nagrodziło ją pierwszym miejscem w rankingu w rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024. Czas rozliczeń afery, którą wspierali politycy PiS, dopiero się rozpędza, poza tym w prokuraturze toczy się śledztwo za „Willę+”, prokuratura interesuje się także Bartoszem Rybakiem, pełnomocnikiem ministra Czarnka, który zasłynął tym, że organizował swoje 35 urodziny w operze we Wrocławiu.