Szymon Hołownia będzie kandydował na prezydenta. Sławomir Mentzen od razu złożył mu propozycję

Jeden z liderów Konfederacji zaproponował Hołowni debatę, w której obaj mogliby skonfrontować swoje wizje dotyczące najważniejszych kwestii politycznych i gospodarczych.

Mentzen wyraził swoje stanowisko we wpisie na X (dawniej Twitter), pisząc: „Ponieważ uważam się za jedynego niezależnego od POPiS kandydata w wyborach prezydenckich, proponuję uważającemu się również za niezależnego, Panu Szymonowi Hołowni debatę.” Kandydat Konfederacji podkreślił, że rozmowa powinna dotyczyć kluczowych zagadnień, które będą miały istotny wpływ na przyszłość Polski.

Mentzen wskazał na różnice w podejściu obu kandydatów do wielu spraw, sugerując, że to właśnie debata będzie dobrą okazją do ich publicznego przedstawienia i porównania. „Omówmy to, a także nasze podejście do gospodarki, UE, Zielonego Ładu, imigracji, praworządności i innych ważnych spraw, w debacie” – napisał na X. Zaproponował również, że termin i miejsce debaty powinny zostać uzgodnione między obiema stronami.

„Niezależność” Szymona Hołowni i reakcja Sławomira Mentzena

Propozycja Mentzena pojawiła się niedługo po ogłoszeniu przez Szymona Hołownię startu w wyborach prezydenckich. Lider Polski 2050 podkreślił, że chce być niezależnym kandydatem, reprezentującym interesy obywateli, a nie partyjnych układów. Hołownia stwierdził, że nie będzie miał nad sobą żadnego premiera ani przewodniczącego, który miałby wpływ na jego decyzje jako prezydenta, zaznaczając, że jego kampania opierać się będzie na „biało-czerwonym sztandarze” i jedności narodowej.