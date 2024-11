Marcin Kierwiński: Prawybory w KO? Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski stoczą rycerski pojedynek

„Bez względu na to jaką decyzję podejmiemy nic nas nie podzieli. Ten kto przegra wesprze tego kto wygra, a my będziemy pracować na zwycięstwo naszego wspólnego kandydata. I apeluję abyśmy w czasie tych krótkich prawyborów ucinali jakiekolwiek osobiste ataki. Pokażmy klasę oraz to, że mamy wspólny cel: wygrać z PiS i do końca ich rozliczyć” – podkreśla Roman Giertych, odnosząc się do prawyborów prezydenckich w KO.