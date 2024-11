Prawybory prezydenckie w KO. Donald Tusk: Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski prezentują najwyższy poziom

Czytaj więcej Polityka Sondaż prezydencki: Trzy warianty II tury. Żaden nie jest dobry dla PiS Są wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego, przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. W badaniu spytano o kilka wariantów II tury w wyborach prezydenckich, które odbędą się wiosną 2025 roku.

Premier Tusk: Radosław Sikorski i Rafał Trzaskowski prezentują poziom najwyższy z możliwych w polskiej polityce

- Nie ma powodu, by prowadzić wewnętrzną, intensywną kampanię. Gdyby trudno było się zorientować, to można by było ją robić, ale Rafał Trzaskowski oraz Radosław Sikorski to najbardziej rozpoznawalni politycy w Polsce - stwierdził Donald Tusk. - Przestrzegłem wszystkich, by ta prekampania była prowadzona w sposób fair – by ograniczyć liczbę wystąpień, żeby jak najszybciej przeprowadzić prawybory - podkreślił Tusk, przypominając, że Koalicja Obywatelska ogłosi nazwisko swojego kandydata na prezydenta 7 grudnia na Śląsku

Premier przyznał także, że „ma satysfakcję, iż jego ugrupowanie jako jedyne zdecydowało się na prawybory”. - Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że staje do tych prawyborów dwóch świetnych kandydatów - powiedział. - Niezależnie od tego, czym się od siebie różnią, prezentują poziom najwyższy z możliwych w polskiej polityce. Gdzie indziej widzę trochę gorsze alternatywy - podkreślił.