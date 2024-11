Joe Biden o wyniku wyborów: Porażka jest częścią życia, ale nie wolno się poddać (WIDEO)

Jak stwierdził, „duża część pracy w tej chwili jest już doceniana przez Amerykanów, ale większość tego nie będzie doceniona i odczytana przez najbliższe 10 lat” – Mamy prawodawstwo, które dopiero zaczyna wchodzić w życie, wkrótce zobaczymy 10 bln dolarów w infrastrukturze – zapowiedział Joe Biden.

Joe Biden: Mamy 74 dni, żeby ukończyć tę kadencję

Podkreślił, że to jest coś, co odmieni życie ludzi na prowincji. – Droga naprzód jest czysta i jasna – powiedział. – Możemy już tak podsumować, ponieważ w tej chwili, po głosowaniu wszystko jest już wiadome. Zostawiamy za sobą najsilniejszą gospodarkę na świecie. Wiem, że niektórych to boli. Razem zmieniliśmy Amerykę na lepsze – skonkludował.

Prezydent USA przypomniał też, że nowy prezydent musi jeszcze poczekać na przejęcie rządów. – Mamy 74 dni, żeby ukończyć tę kadencję, każdy z tych dni będzie ważnym dniem – podkreślił.