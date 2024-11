Donald Tusk zaprzecza słowom wiceszefa MSZ. "Nie rozmawiałem z prezydentem-elektem"

Premier Donald Tusk dementuje: Nie rozmawiałem z prezydentem-elektem

Tusk zdementował słowa Władysława Teofila Bartoszewskiego, który mówił, że szef polskiego rządu rozmawiał już telefonicznie z przyszłym prezydentem. Premier zaprzeczył temu i zapowiedział rozmowę wiceministrem spraw zagranicznych na ten temat.



- Jeśli chodzi o prezydenta Trumpa, mamy w pamięci jego kadencję i wiemy, że prezydent-elekt ma jedną cechę, która ułatwia jego zrozumienie: jest człowiekiem otwartym i mówi, co myśl, więc innego typu podejście do Putina, wojny, sytuacji na froncie dają jasny sygnał, że w przeciwieństwie do prezydenta Bidena Donald Trump jest bardziej prorosyjski – mówił premier.



Donald Tusk: Nie rozumiem ekscytacji polityków opozycji

Tusk stwierdził, że w kontekście wyborów za oceanem nie rozumie ekscytacji niektórych polityków opozycji, wskazując na głośną wypowiedź Mariusza Błaszczaka, który oświadczył kilka dni temu, że w przypadku wygranej Donalda Trumpa rząd Tuska powinien podać się do dymisji.

- O tym, kto rządzi w Polsce, decyduje polski wyborca – zapewnił Tusk, wyrażając nadzieję, że następnym razem politycy będą się gryźć w język, bo słowa Błaszczaka były „kompromitujące”, jak ocenił.



- Zależy mi na tym, aby wszyscy aktorzy polskiej sceny politycznej zachowywali się dojrzale. Trzeba realistycznie oceniać to co się wydarzyło. Ja będę potrzebował dojrzałych partnerów instytucjonalnych, żeby niezależnie od zewnętrznej dynamiki, prowadzić konsekwentnie polską politykę - mówił Tusk.