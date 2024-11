Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka poinformowała, że Ziobro po raz drugi nie stawił się na komisji nie przedstawiając usprawiedliwienia. Wcześniej był wzywany dwukrotnie, ale wówczas, za każdym razem, przedstawiał zwolnienie lekarskie usprawiedliwiające jego nieobecność.



- Zbigniew Ziobro będzie robił wszystko, wykorzystywał każdy moment, by uporczywie unikać stawiania się przed komisją śledczą ds. Pegasusa – mówił wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela (Nowa Lewica). Trela przychylił się do wniosku przewodniczącej w sprawie rozpoczęcia procedury uchylenia immunitetu poselskiego Ziobry, a także by wystąpić z wnioskiem do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję. - Dość tej zabawy ze strony Zbigniewa Ziobry – apelował.



Jacek Karnowski na komisji ds. Pegasusa: Podsłuchiwano mnie już w 2006 r. Nie było większej nikczemności w historii wolnej Polski jak stosowanie Pegasusa wobec opozycji. Afera Watergate to przy tym drobiazg – powiedział były prezydent Sopotu Jacek Karnowski podczas posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa.

- To chwila ważna dla powagi państwa polskiego. Każde państwo ma obowiązek: chronić bezpieczeństwo swoich obywateli. Użycie Pegasusa bez należytych certyfikatów dla środków inwigilacji przez polskie służby, kupno go z naruszeniem prawa i narastające przekonanie, że Pegasusa używano do tego, by zmienić wynik wyborów w 2019 roku, narusza bezpieczeństwo obywateli i poczucie zaufania do państwa – mówił z kolei Marcin Bosacki z KO. Bosacki przypomniał, że komisję ds. Pegasusa powołał jednogłośnie cały Sejm, łącznie z PiS-em.