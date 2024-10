Szefowa klubu Lewicy: To, co mówi PSL, to jest czyste i jawne kłamstwo

Nie sądzę, żeby PSL jako klub mógł sobie poradzić z przygotowaniem takiego projektu samodzielnie Anna-Maria Żukowska

Wicemarszałek Zgorzelski zapowiedział też, że jego partia przygotuje własny projekt ustawy. – Nie sądzę, żeby PSL mogło napisać własny projekt ustawy o związkach partnerskich – oceniła posłanka Żukowska. – Pani minister Kotula pracowała długo nad tym projektem, ma on ok. 300 stron. To są dwie ustawy – ta o związkach partnerskich i przepisy wprowadzające. Chodzi o to, że trzeba zmienić wiele ustaw, np. ustawę o prawach pacjenta. Nie sądzę, żeby PSL jako klub mógł sobie poradzić z przygotowaniem takiego projektu samodzielnie – dodała.

Dużo łatwiej byłoby napisać ustawę o równości małżeńskiej

Zdaniem polityczki w postępowaniu PSL trudno znaleźć sens. – To takie lewarowanie się, nie wiadomo do czego – oceniła. – Nie wierzę, że wyborcy PSL naciskają na polityków tej partii, dzwonią do ich biur, żeby wprowadzili koniecznie autorski projekt ustawy o związkach partnerskich. Tym bardziej, że badania pokazują, że elektorat PSL tak naprawdę jest na tę sprawę obojętny. To nie są już jakieś spory z lat 90. Najgorsze jest, że PSL zachowuje się w tej sytuacji absurdalnie. To, co oni mówią o braku konsultacji, to jest czyste i jawne kłamstwo – dodała.

Jak dodała, ze składanie niekonsultowanego projektu nie miałoby sensu. – Dobrze wiedzieliśmy, na co PSL się zgadza, a na co nie i kształt ustawy jest efektem tych rozmów. Gdybyśmy mieli wprowadzać niekonsultowane projekty, dużo łatwiej byłoby nam napisać ustawę o równości małżeńskiej. Nie trzeba byłoby zmieniać tylu przepisów i realizowałaby ona nasze postulaty dotyczące równości – powiedziała.

Ustawa o równości małżeńskiej to prawo do zawarcia ślubu cywilnego przez dwie osoby tej samej płci wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie mają osoby w małżeństwach różnej płci.