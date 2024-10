Sondaż: Prawo i Sprawiedliwość rok po wyborach znów przed Koalicją Obywatelską

Głos na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 31,3 proc. ankietowanych przez IBRiS. Na drugim miejscu w sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska. Obecnie na wspólną listę Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska i Zielonych chce zagłosować 30,7 proc. odpowiadających w ramach badania.



Reklama

Takie wyniki oznaczają zmianę na pozycji lidera. We wrześniu w sondażu dla „Wydarzeń” KO wskazało 32,9 proc. respondentów, PiS – 32,1 proc. Do zmiany doszło mimo tego, że w porównaniu z poprzednim miesiącem słabsze wyniki odnotowały obie formacje. Spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej wyniósł 2,2 pkt. proc.. W przypadku PiS to 0,8 pkt. proc. Informując o wynikach sondażu serwis polsatnews.pl podkreśla, że największym poparciem wśród kobiet cieszy się Koalicja Obywatelska (30 proc.), zaś wśród mężczyzn Prawo i Sprawiedliwość (34 proc.).

Nowy sondaż: Poparcie wzrosło tylko jednej partii

Na podium sondażu zmieściła się Konfederacja. We wrześniu formacja Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena cieszyła się poparciem 9,3 proc. ankietowanych. W tym miesiącu poparcie urosło Konfederacji o 0,5 pkt. proc. – do 9,8 proc.



Z trzeciego miejsca w sondażu spadła w październiku Trzecia Droga. Głos na koalicyjną listę Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało tym razem 9,3 proc. badanych. Oznacza to spadek o 1,5 pkt. proc. Uzyskane głosy pozwoliłyby liście, firmowanej przez Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołownię, przekroczyć ośmioprocentowy próg wyborczy dla koalicji, a lista ta nie powtórzyłaby losu Zjednoczonej Lewicy, która nie dostała się do Sejmu w 2015 roku (7,55 proc.), czy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy w 2001 roku (5,60 proc.).