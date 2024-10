Jacek Sasin o wydawaniu wiz za rządów PiS: Absolutnie nad tym panowaliśmy

Jacek Sasin: Za grosz nie wierzę w to, co mówi Donald Tusk

Sasin przekonywał, że zarzuty wobec rządu PiS o wpuszczenie do Polski bez kontroli kilkuset tysięcy migrantów z państw muzułmańskich i afrykańskich, a polskie wizy już po wybuchu wojny na Ukrainie otrzymały tysiące Rosjan, co w raporcie wykazała NIK, są bezpodstawne.



Polityk PiS stwierdził, że za rządów Zjednoczonej Prawicy "nie było żadnego wpuszczania migrantów".

Czytaj więcej Polityka Afera z polskimi wizami. Radosław Sikorski: Potwierdzamy, utracono kontrolę Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odniósł się do wyników kontroli NIK dotyczącej tzw. afery wizowej. - Potwierdzamy, że skandalicznie stosowano wobec konsulów RP niedozwolone naciski - oświadczył. Przekazał, że teraz liczba wydawanych przez Polskę wiz spadła. Według premiera Donalda Tuska, raport NIK jest "miażdżący".

- Migranci są wpuszczani poza wszelką kontrolą. Albo przebywają nielegalnie, albo są wpychani przez nasze granice – podkreślił. – Jest nieprawdą, że my nie kontrolowaliśmy ludzi, którzy przyjeżdżali. Absolutnie panowaliśmy nad tym procesem - zapewnił.

Jacek Sasin o strategii migracyjnej rządu: Przykrywa ogromne problemy, jakie ma ten rząd

Były wicepremier stwierdził, że Donald Tusk "zaostrza kurs tylko i wyłącznie w słowach, a czyny to co innego".

- Za grosz nie wierzę w to, co mówi Donald Tusk, ponieważ on notorycznie kłamie w wielu sprawach – powiedział Sasin. Dodał, że premier próbuje odwrócić uwagę od ogromnych problemów, które ma ten rząd, „chociażby od dziury budżetowej”.