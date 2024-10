Czytaj więcej Społeczeństwo Cudzoziemiec pod kontrolą. MSZ wprowadza duże zmiany w systemie wizowym Nawet 100 tys. kary dla firmy sprowadzającej cudzoziemców pod pozorem pracy i pięcioletni zakaz dla uczelni przyjmowania studentów z zagranicy na wniosek ABW – uszczelnienie systemu wizowego będzie kosztowne dla nieuczciwych.

Banaś mówił też, że „co najmniej od października 2021 roku do marca 2023 roku” w MSZ „w sposób niezgodny z prawem protegowano działalność różnych spółek zajmujących się pośrednictwem pracy dla cudzoziemców i pośredniczących w uzyskiwaniu przez nich wiz”.



- Cudzoziemcy, którzy uzyskali zezwolenie na pracę za pośrednictwem tych spółek, otrzymywali wizy poza kolejnością wynikającą z przyjętego w placówce systemu rejestracji. W okresie od stycznia 2018 roku do marca 2024 roku osobom zrekrutowanym przez jedną z grup kapitałowych zajmujących się tego rodzaju działalnością wydano 4 250 wiz. Jeden z konsulów stwierdził m.in. że firma pośrednictwa wizowego za każdego zrekrutowanego pracownika bierze od kilkunastu do 30 tys. zł. To znaczy, że przyjmując jedynie hipotetycznie wyliczenia w maksymalnej wysokości grupa mogła zarobić nawet 127 mln zł - wyliczał Banaś.



1 800 Tylu obywateli Rosji miało uzyskać wizy w Polsce dzięki programowi Poland Business Harbour

Marian Banaś: Od 2018 do 2023 roku cudzoziemcom wydano 6,1 mln wiz

Następnie Banaś mówił, że "sekretarz stanu notatką decyzyjną z 25 sierpnia 2022 roku uruchomił ścieżkę priorytetową od cudzoziemców, pracowników zatrudnionych następnie przy budowie tzw. kompleksu Olefiny III w Płocku, będącego inwestycją grupy Orlen SA, czym naruszył niezależność konsulów". - Nie był to jedyny tego typu przypadek. 30 stycznia 2020 roku, ówczesny dyrektor Departamentu Konsularnego przekazał konsulom RP do stosowania zalecenia dotyczące uproszczonej procedury wizowej wobec cudzoziemców mających podjąć pracy przy inwestycji należącej do grupy Azoty SA. W tym przypadku wnioski wizowe składane były zbiorczo, korespondencyjnie, bez obecności kandydatów. Co szczególnie niepokojące w kontrolowanym okresie, wizy na podstawie oświadczeń o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi wydawano obywatelom państw nieuprawnionych do ich otrzymania, w tym obywatelom Federacji Rosyjskiej – mówił też prezes NIK.



Banaś kwestionował też przystąpienie do realizacji Poland Business Harbour „bez jakiejkolwiek podstawy prawnej”. - Był to najprostszy, najszybszy i najtańszy sposób uzyskania wjazdu na terytorium RP i UE, z którego w okresie od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, tj. po wybuchu konfliktu na Ukrainie skorzystało ponad 1 800 obywateli Federacji Rosyjskiej.