Burza po zapowiedzi Donalda Tuska ws. azylu. "Czy premier zawiesza Konwencję Genewską?"

Była szefowa PAH uważa, że założenia polityki migracyjnej uderzają w prawa człowieka, w prawo do azylu, zagwarantowane nie tylko w polskim prawodawstwie, ale także w podpisanych przez Polskę umowach międzynarodowych, w tym w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej .

Zarzuca też rządowi, że przedstawione założenia polityki migracyjnej nie były konsultowane z organizacjami pozarządowymi – a to głównie one zajmują się udzielaniem pomocy uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej. Ochojska obawia się, że „zawieszenie prawa do azylu” - zapowiedziane przez premiera, ale nie sprecyzowane – nie będzie się wiązało z blokadą działań organizacji humanitarnych na granicy.



- Już teraz kryminalizuje się ich działania, trwa proces pięciu aktywistów. Tymczasem nawet kodeks karny mówi, że nieudzielenie pomocy jest karalne — podkreśliła Ochojska.



Była zastępczyni RPO Hanna Machińska: Trudno w to uwierzyć

Hanna Machińska, była zastępczyni byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, uważa, że założenia polityki migracyjnej rządu Donalda Tuska oznaczają odrzucenie prawa Unii Europejskiej i ignorowanie przyjętych przez Polskę międzynarodowych zobowiązań.