PiS gra powodzią i tworzy narrację o alternatywnym państwie

Opozycja ma prawo krytykować, punktować władzę i powinna to robić. Rządzącym trzeba patrzeć na ręce, a ich błędne decyzje czy szkodliwe wypowiedzi powinny być nagłaśniane i piętnowane. Gorzej, gdy dochodzi do manipulacji słowami czy przedstawiania wydarzeń w świetle niekorzystnym dla politycznego interesu. A to się obecnie dzieje.

PiS wykorzystuje klęskę żywiołową do ataku na rząd. Mariusz Błaszczak o rządowych działaniach w związku z powodzią mówił w Radiu ZET: „Powinni się wziąć do roboty. Nasz cel – mobilizacja rządzących, żeby dbali o bezpieczeństwo naszego kraju, korzystali z narzędzi, które stworzyło PiS.” Problem w tym, że za rządów PiS 2016-2022 oddano do użytku 24 zbiorniki wodne, a za rządów PO-PSL 2008-2015 aż 66 zbiorników wodnych.

Rządzi koalicja 15 października i za wszystko, co dzieje się w kraju, odpowiada rząd Donalda Tuska. Jednak próba nagonki na władzę pokazuje chęć nadania tonu krytycznego i pokazania, że ta sobie nie radzi w sytuacji próby. Czy tak jest?

Klęski żywiołowe to nie czas na zdobywanie partyjnych punktów

Powodzie, huragany, susze oraz inne katastrofy klimatyczne będę coraz częstsze. Zaprzeczenie zmianom klimatycznym to głupota, a zbrodnią jest promowanie głupoty. Są kwestie, które powinny być wyciągnięte spod politycznego sporu, jak obronność, polityka zagraniczna czy właśnie pomoc w czasie klęsk żywiołowych.

Dobrze, że politycy PiS w mediach społecznościowych również biorą udział w akcjach pomocowych i sami je organizują. Źle, że pojawiają się absurdalne ataki rządzących na prezydenta Andrzeja Dudę, który powinien być w miejscach kryzysu. Nie jest tam potrzebny, bo nie ma realnej mocy sprawczej, a jedynie będzie blokował drogi, które będę musiały być zabezpieczane w czasie jego przejazdu i wizyt.