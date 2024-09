Donald Tusk obiecuje wsparcie dla powodzian. "10 tys. zł doraźnej pomocy"

Tusk powiedział, że "w ostatniej chwili" do listy musiał zostać dodany powiat lwówecki. Zadeklarował, że rząd będzie reagował w trybie obiegowym, jeżeli powiat czy gmina będzie potrzebować rozstrzygnięcia na temat wpisania na listę objętych stanem klęski żywiołowej.

Powódź 2024. Pomoc finansowa dla poszkodowanych

- Zwróciłem się do ministra finansów i w tej chwili mamy zapewnioną rezerwę na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią - w tej chwili miliard złotych - ogłosił premier. Dodał, iż otrzymał zapewnienie Andrzeja Domańskiego, że środków na pomoc bezpośrednią i długofalową nie zabraknie. - Po dzisiejszych decyzjach rządu, od dzisiaj każdy dotknięty powodzią, dramatem związanym ze stanem klęski żywiołowej, mówię o podtopieniach, zalaniach, zawaleniach się budynków, zalaniach garaży, utraty samochodów, o stratach związanych z powodzią, a także z innymi klęskami, będzie mógł - i to w bardzo prosty sposób, mówimy o prostych wnioskach - będzie mógł zgłosić się do władz gminy i właściwie od ręki, po zatwierdzeniu przez wójta, burmistrza, prezydenta czy miejscową opiekę społeczną, będzie do dyspozycji 8 tys. plus 2 tys. zł bezzwrotnej, natychmiastowej pomocy - powiedział Donald Tusk.

Premier zaznaczył, że nie mówi o pomocy w odbudowie czy naprawie szkód, lecz o doraźnej pomocy dla osób, które znalazły się "w dramatycznej sytuacji, bo utraciły mieszkanie, część dobytku, et cetera". Dodał, że ludzie ci będą mogli od teraz liczyć na 8 tys. zł z tytułu pomocy społecznej ("to środki przeznaczone na wszystkich poszkodowanych przez wydarzenia nadzwyczajne, ale myślimy głównie o powodzianach") i 2 tys. zł "tego prostego zasiłku powodziowego", czyli razem 10 tys. zł.

Szef rządu zapowiedział, że wnioski mają być rozpatrywane szybko. - Wszyscy mają z empatią i ze zrozumieniem podchodzić do tych wniosków. Nie zakładam, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś nadużyciami, naprawdę ludzie są w rzeczywistej potrzebie - mówił. - Będą także do ich dyspozycji pieniądze na odbudowę. Jeśli chodzi o remonty mieszkań albo odbudowę zabudowań gospodarczych to jest do 100 tys. zł. To nie jest pożyczka, tylko bezzwrotne pomoce finansowe - kontynuował. Przekazał, że na odbudowę budynków mieszkalnych będzie się można starać o 200 tys. zł. - To będzie też w bardzo uproszczonej formule, nie będzie to wymagało jakichś skomplikowanych zabiegów - zapowiedział.