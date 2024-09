- Ta horrendalna sytuacja musi się spotkać - i spotyka się już - z reakcją na poziomie państwowym – zaznaczył.



Szymon Hołownia mówi, że Sejm w każdej chwili jest gotów zebrać się na nadzwyczajnym posiedzeniu w związku z powodzią

- Sejm jest w pełnej gotowości, by współdziałać z rządem, Senatem, prezydentem, we wszystkim co będzie potrzebne do tego, by ulżyć tym, którzy stracili swoje dobytki. By te skutki katastrofalnej powodzi jak najszybciej zniwelować. Jeśli dziś z rządu wyjdzie nie tylko rozporządzenie o wprowadzeniu stanu kęski żywiołowej, ale też choćby zmiana ustawy, o której słyszymy, dotycząca znacznego zwiększenia zasiłku powodziowego, to my jesteśmy gotowi, by bez żadnej zwłoki tę ustawę procedować - zadeklarował Hołownia.



- Nie możemy wykluczyć, że zwołam na jutro posiedzenie Sejmu, który zajmie się tylko tymi regulacjami, także informacją rządu w sprawie powodzi - dodał.



- Nie pospieszamy rządu, deklarujemy pełną współpracę - dodał. - Organy państwa działają w pełnej harmonii, w pełnym porozumieniu – zapewnił.



- Tu po prostu chodzi o ratowanie ludzi. Ja odwołałem swoją oficjalną wizytę w Szwajcarii, jestem tu na miejscu, by koordynować to, co trzeba będzie skoordynować (w związku z nadzwyczajnym posiedzeniem Sejmu) - podkreślił.