Zalewski zaproponował, by wspólnym kandydatem koalicji rządzącej na prezydenta został marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Koalicja Obywatelska sugeruje, by pozostałe ugrupowania poparły w wyborach prezydenckich jej kandydata, którym prawdopodobnie będzie Rafał Trzaskowski.



Paweł Zalewski: Szymon Hołownia ma szansę wygrać w I turze z kandydatem PiS-u

- Szymon Hołownia to kandydat, który ma szansę wygrać nawet w I turze z kandydatem PiS. Najważniejsze jest to, by nie stworzyć systemu władzy, w którym wszystkie najważniejsze funkcje (w państwie) należą do jednego ugrupowania – powiedział Zalewski nawiązując do faktu, że premierem jest lider KO, Donald Tusk.



Na uwagę, że w takim razie prezydentem powinien zostać kandydat PiS, Zalewski odparł, że "PiS swoją polityką przez ostatnich osiem lat całkowicie się skompromitował". Wiceminister obrony zarzucił największej obecnie partii opozycyjnej zawłaszczanie państwa i jego instytucji.



W 2012 r. w wywiadzie-rzece Michał Kamiński wieścił „Koniec PiS-u", co okazało się oceną, delikatnie mówiąc, na wyrost. Najnowsze sondaże pokazują, że PiS ma szanse odzyskać władzę. I że w polskiej polityce wiele musi się zmienić, by wszystko zostało po staremu.

- Szymon Hołownia jest człowiekiem, któremu nie można zarzucić partyjniactwa. Ma zaufanie Polaków – dodał Zalewski. Jak mówił, gdyby Hołownia został prezydentem wówczas powstałby „mechanizm, w którym będzie można rozwijać Polskę” i „nie kwestionować demokratycznych wartości”. - Aby móc w pełni przywrócić praworządność, ale nie doprowadzić do sytuacji takiej, w której jedna partia może przechwycić wszystkie instrumenty, z konsekwencjami niewiadomymi, Szymon Hołownia jest najlepszym kandydatem - podsumował.