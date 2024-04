Barbara Nowacka mówi, że Rafał Trzaskowski jest najlepszym kandydatem na prezydenta. Wskazała jeden powód

Nowacka była pytana czy wierzy, że w obecnym parlamencie przyjęta zostanie jakakolwiek ustawa liberalizująca prawo aborcyjne.



Barbara Nowacka: Prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę liberalizującą aborcję, ale odliczamy już dni, gdy go pożegnamy

- To będzie ustawa znacznie liberalizująca przepisy aborcyjne. Całym sercem jestem za przepisami KO, bo uważam, że to najrozsądniejsze rozwiązania. Zagłosuję za każdą ustawą liberalizującą. Problemem nie jest to, że kobiety się nie zgadzają: w parlamencie większość posłanek, zdecydowana większość posłanek i Trzeciej Drogi, i PSL i wszystkie z KO i Lewicy zagłosują za liberalizacją. Problemem jest to, że znowu nad decyzjami kobiet stoi kilku panów, którzy mają wątpliwości. Chciałam im przypomnieć, że to nie będzie na końcu ich wybór i ich decyzja, to będzie indywidualna decyzja kobiety - odparła.



- Jak najszybsze procedowanie ustawy aborcyjnego po prostu się Polkom należy — dodała.



- Jedno wydaje się nam wszystkim bezdyskusyjne: trzeba zliberalizować ustawę - mówiła też Nowacka.