Maciej Strzembosz: Trzecia Droga donikąd

Niestety, Szymon Hołownia, jak to celebryta, zamiast budować partię, a więc ruszyć w Polskę i cyzelować program, zachłysnął się stanowiskiem i celebryckimi profitami bycia marszałkiem Sejmu przed utworzeniem rządu. Owszem, notowania osobiste poszybowały w górę, ale tylko chwilowo, bo po utworzeniu rządu w naturalny sposób uwagę przejął premier, czyli Donald Tusk. Gdy notowania zaczęły spadać, zaczęło się gwałtowne poszukiwanie wyborców. Polska 2050 kierowana przez nowicjuszy politycznych, być może pod wpływem Ryszarda Petru, którego na swoje nieszczęście wzięła na listy, postanowiła być partią przedsiębiorców, a więc nie tylko grupy o bardzo różnych interesach, ale też grupy, która ma od dawna swoje reprezentacje w PO i Konfederacji. A przede wszystkim narzędzia do rozwiązywania problemów tej grupy leżą w zupełnie innych rękach. W efekcie najbardziej widocznym „narzędziem” politycznym są idiotyczne filmiki Ryszarda Petru na TikToku, który nie wydaje się najbardziej skutecznym sposobem dotarcia do wyborców na prowincji. A młody elektorat wielkomiejski wkurzają swym przedpotopowym pseudoliberalizmem.

Jak Donald Tusk oskubał celebrytę z jego sympatyków

Szymon Hołownia nie rozumie także, że Donald Tusk tylko taktycznie nie walczył przed wyborami parlamentarnymi z przejmowaniem części swojego elektoratu, bo potrzebował koalicjanta do odsunięcia PiS od władzy. Po przejęciu władzy, mając do czynienia ze zdolnym amatorem nierozumiejącym swej własnej misji politycznej, szybciutko oskubał go z większości „pożyczonego” elektoratu, co przyszło mu tym łatwiej, że Hołownia nic nie robił, by być dla tego elektoratu poważną alternatywą. Wyborcy naprawdę nie są głupi i raczej interesuje ich wizja rozwiazywania problemów niż prezydenckie ambicje lidera niewielkiego ugrupowania rozsmakowanego w celebrowaniu posiadanej funkcji. Krótko mówiąc, Szymon Hołownia uwierzył, że ogra Donalda Tuska na jego własnym boisku, nie mając ani struktur, ani realnego programu, ani nawet pomysłu na to, czym miałaby być nowa jakość polityczna jego partii. Nie pomogły też absurdalne wypowiedzi tuż przed klęską w wyborach europejskich, że silną stroną Polski 2050 są powszechnie znane osobowości, podczas gdy listy składały się z osób anonimowych bądź poślednich weteranów-wędrowniczków przeskakujących od kilkudziesięciu lat z listy na listę.

Wyborcy szukają nowego kandydata na prezydenta Polski

Tymczasem początkowo wydawało się, że program partii tworzony przez szefa Rady Gospodarczej prof. Pawła Wojciechowskiego daje szansę na trwałe zagospodarowanie istotnego segmentu wyborców. Program ten był adresowany do ludzi ze średnich miast, progresywnych gospodarczo, neutralnych światopoglądowo, raczej młodych i pracujących. Program podkreślał konieczność dobrych usług publicznych, także poza wielkimi miastami, konieczność budowania silnych instytucji nastawionych na rozwój kraju, a nie partii, wreszcie stawiał w centrum kryteria jakości życia, a nie wyłącznie wskaźniki makroekonomiczne. W oczywisty sposób był proeuropejski, podkreślał konieczność transformacji energetycznej i odpowiedzialność polityków wobec młodych pokoleń. Wojciechowski jednak został tak szybko zmarginalizowany przez PR-owców, że zrezygnował ze stanowiska jeszcze przed wyborami i z rozsądnego programu, który tworzył szansę trwałego udziału w rządzącej koalicji – w której PSL obsługiwał obszary wiejskie, PL 2050 małe i średnie miasta, a Platforma swój tradycyjny elektorat wielkomiejski – nic nie zostało. Gdyby Hołownia poszedł w kierunku sugerowanym przez prof. Wojciechowskiego, Donald Tusk mógłby spokojnie przesuwać się na lewo, zjadając resztki Lewicy konkurującej o ten sam wielkomiejski elektorat. Tymczasem skoro Hołownia zaczął wchodzić mu w szkodę, zajął się zjadaniem PL 2050 i Trzeciej Drogi jako takiej, Lewicę zostawiając sobie na deser.

W efekcie elektorat, zmęczony nieustanną wojną polsko-polską, znów jest w fazie poszukiwania swojego kandydata w najbliższych wyborach prezydenckich, którym z pewnością nie będzie już Szymon Hołownia, modląc się przy okazji, by nie był to kolejny celebryta, któremu ego podpowiada, że polityka to rzecz łatwa i ograniczająca się do błyszczenia w świetle medialnych reflektorów.