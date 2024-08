Harris zadeklarowała, że jej wsparcie dla Izraela jest zdecydowane, ale jednocześnie mówiła, że USA muszą doprowadzić do zawieszenia broni, które zakończy walki w Strefie Gazy. - Nie, musimy doprowadzić do porozumienia (ws. zawieszenia broni) - tak Harris odpowiedziała na pytanie czy rozważyłaby wstrzymanie dostaw broni do Izraela.



Dlaczego w gabinecie Kamali Harris miałby zasiąść polityk Partii Republikańskiej?

Wiceprezydent USA broniła też sposobu, w jaki administracja Joe Bidena radziła sobie z inflacją. Podkreślała, że wraz z Bidenem odziedziczyli gospodarkę spustoszoną przez pandemię, którą - jak podkreśliła Harris – Trump źle zarządzał. Wiceprezydent USA mówiła, że wiele zostało zrobione, by doprowadzić do obniżenia cen, ale – jak dodała - „wciąż są one za wysokie”.



Kamala Harris, która udzielała wywiadu w towarzystwie swojego kandydata na wiceprezydenta, Tima Walza, nie wykluczyła też, że w jej gabinecie znajdzie się polityk Partii Republikańskiej ponieważ, jak mówiła, chciałaby „różnorodności opinii”.



Mamy prawo, które musi być przestrzegane i egzekwowane, odnoszące się do osób przekraczających naszą granicę nielegalnie, co powinno mieć konsekwencje Kamala Harris, wiceprezydent USA, kandydatka na prezydenta

- Sądzę, że jest ważne, aby mieć przy stole osoby z innym punktem widzenia, z innymi doświadczeniami, gdy podejmuje się decyzję. I sądzę, że byłoby z korzyścią dla amerykańskiej opinii publicznej, gdyby członek mojego gabinetu był republikaninem – stwierdziła.



Harris nie chciała natomiast odpowiadać na pytanie o słowa Trumpa kwestionującego jej tożsamość jako czarnoskórej Amerykanki. - Te same stare sztuczki – stwierdziła. - Następne pytanie proszę - dodała.