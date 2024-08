1,3 proc. respondentów uważa, że wybory wygra kandydat lub kandydatka innej formacji.



26,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.



(wyniki nie sumują się do 100 proc. ze względu na ich zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku)



- Zwycięstwa kandydata Koalicji Obywatelskiej częściej spodziewają się mężczyźni (43%) niż kobiety (37%). Udział procentowy osób, które przewidują wygraną osoby wytypowanej przez KO wzrasta wraz z wiekiem (29% - respondenci do 24 roku życia, 46% - respondenci po 50 roku życia). Zwycięstwo kandydata Koalicji Obywatelskiej przewiduje blisko połowa badanych z wyższym wykształceniem (47%) i nieco częściej niż co druga osoba (51%), której dochody wynoszą od 5001 do 7000 zł netto. Takie zdanie podziela 45% badanych z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes agencji badawczej SW Research.