- Prokuratorzy wiedzą o tym, że nie można ustalić miejsca pobytu Michała K. i Pawła Sz. stąd pojawiły się wnioski o tymczasowy areszt – podkreślił Bodnar. Minister sprawiedliwości nie chciał komentować doniesień Onetu, zgodnie z którymi Michał K. przebywa w tureckiej części Cypru, a Paweł Sz. - w Hiszpanii.



A co, jeśli potwierdzą się doniesienia o pobycie Michała K. na Cyprze? – To oznacza że należy wszcząć międzynarodowe postępowania związane z poszukiwaniem takiej osoby - odparł.



Adam Bodnar o sprawie Michała K.: Wszczęta zanim powstał rząd Donalda Tuska

Bodnara pytano też o wpis byłego premiera Mateusza Morawieckiego w serwisie X, który nazwał sprawę Michała K. „perfidną polityczną zemstą rządu Donalda Tuska”.



- To są zastanawiające słowa pana premiera, tym bardziej, że ta sprawa została wszczęta zanim powstał rząd Donalda Tuska. Sprawa była prowadzona przez CBA. Już od jakiegoś czasu była dość szeroko dyskutowana – zauważył Bodnar. - To jedna z tych spraw dotycząca szerokiego problemu rozliczeń różnych nadużyć, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat – dodał.



- Nikt nie przeczy, że sytuacja pandemii była nietypowa. Natomiast to oznacza jednocześnie, żeby przy tej okazji nie oszukiwać, nie dokonywać wyprowadzenia majątku publicznego, a do tego sprowadzają się te zarzuty, m.in. dotyczące agregatów – tak Bodnar odpowiedział na obronę Michała K. przez PiS powoływaniem się na to, że działał on w nadzwyczajnej sytuacji, jaką była pandemia.



Czego dotyczy sprawa, w której poszukiwany jest Michał K.?

Śledztwo w sprawie korupcji przy organizowaniu i procedowaniu zakupu towarów przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych wszczęto 1 grudnia 2023 roku w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie (rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia - red.). W kwietniu przejął je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.