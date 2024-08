Narendra Modi gra przyjaciela Ukrainy. Czy świat zapomni o jego związkach z Putinem?

Dziesięć lat temu Modi doszedł jednak do władzy na czele nacjonalistycznej i populistycznej Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) z zupełnie innym programem. To budowa jedności kraju wokół większości (80 procent społeczeństwa) hinduskiej, czemu towarzyszy promowanie hinduizmu i języka hinduskiego. Inne grupy, w tym około 200 mln muzułmanów, ale także chrześcijanie czy Sikhowie, coraz częściej czują się obywateli drugiej kategorii.

To tym bardziej niepokojące, że eksperci wskazują na coraz dalej idące ograniczenie wolności mediów i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Prestiżowy amerykański kwartalnik „Foreign Affairs” wskazuje wręcz na odwlekanie latami wyborów lokalnych tam, gdzie BJP nie może liczyć na zwycięstwo, jak w Dżammu i Kaszmirze czy radzie miejskiej Bombaju, najzamożniejszym ośrodku w kraju. Autor tekstu, Ramachandra Guha, obawia się, że Indie zostaną przekształcone w lustrzane odbicie Pakistanu: kraju, którego tożsamość definiuje religia, choć zamiast Islamu byłby to hinduizm. Wskazuje także na dramatyczne pogorszenie stanu środowiska w wyniku bezwzględnego rozwoju gospodarczego.

Przy większościowej ordynacji wyborczej daje duże prawdopodobieństwo, że Modi jeszcze długo utrzyma się u władzy

W ostatnich wyborach BJP zdobyło 240 deputowanych, wyraźnie poniżej progu 272 posłów, który daje samodzielną większość. To zmusiło Modiego to wejścia w koalicję i przynajmniej w jakimś stopniu oddaliło obawy o dalsze umacnianie przez premiera autorytarnego charakteru reżimu. Mimo wszystko zbudowana wokół INC Rahula Gandhiego szeroka koalicja o akronimie INDIA zdobyła ledwie 99 mandatów. Szacuje się, że około 60 proc. wyznawców Hinduizmu kieruje się przy urnach względami religijnymi. A to przy większościowej ordynacji wyborczej daje duże prawdopodobieństwo, że Modi jeszcze długo utrzyma się u władzy.