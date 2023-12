Premier Modi bliżej trzeciej kadencji

Modi cieszy się poparciem ponad 70 proc. obywateli. – W oczach społeczeństwa jest liderem, z którym zdecydowana większość wiąże nadzieje na lepszą przyszłość. Ta nadzieja jest największym kapitałem politycznym premiera – mówi „Rzeczpospolitej” Pranay Sharma z anglojęzycznego magazynu „Outlook”. Jego zdaniem w takiej sytuacji nie ma znaczenia, jak premier jest oceniany przez opozycję czy związane z nią elity.

Spośród pięciu stanów, w których w ubiegłą niedzielę odbyły się wybory do władz lokalnych, opozycyjny Indyjski Kongres Narodowy (INC) wygrał jedynie w dwóch. W niewielkim stanie Mizoram z mniej niż 2 mln mieszkańców, z których większość to chrześcijanie, sukces odniosło ugrupowanie związane z Kongresem. Znaczące jest jednak zwycięstwo w stanie Telangana i kilka miesięcy wcześniej w stanie Karnataka, którego 10-mln stolica, Bengaluru, jest centrum indyjskiego przemysłu informatycznego. Oba te stany liczą ponad 100 mln mieszkańców.

To daje nadzieję Kongresowi, którego jednym z liderów jest Rahul Gandhi – syn byłego premiera, wnuk zamordowanej premier Indiry Gandhi i prawnuk pierwszego szefa rządu niepodległych Indii. To właśnie Kongres rządził Indiami przez większość czasu od uzyskania niepodległości w 1947 r. Rahul Gandhi miałby szansę na premierostwo jedynie w przypadku wygrania wyborów parlamentarnych przez koalicję ugrupowań występujących pod akronimem INDIA, któremu przewodzi Kongres. A na to się nie zanosi.

Problem z islamem

Sądząc po wynikach sondaży z października, koalicja partii regionalnych pod przywództwem ugrupowania premiera może liczyć na ok. 315 mandatów w liczącej 543 niższej izbie parlamentu.

Nie wiadomo, ilu wyborócw z ponad 200-mln społeczności muzułmańskiej zagłosuje na hinduskiego nacjonalistę. W poprzednich dwóch elekcjach było to w granicach 9 proc. Tym razem partia Modiego liczy na ok. 15 proc. I to mimo wrogich ocen ze strony środowisk muzułmańskich po rozpoczęciu w styczniu budowy potężnej świątyni hinduistycznej w Ayodhya w Uttar Pradesz. Powstaje ona na miejscu zburzonego meczetu, co wywołało trzy dekady temu zamieszki religijne z kilkoma tysiącami ofiar śmiertelnych.