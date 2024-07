Czytaj więcej Paryż 2024 "Ostatnia wieczerza" na otwarciu igrzysk w Paryżu. Przeprosiny dla urażonych Przedstawiciele organizatorów Igrzysk Olimpijskich w Paryżu przeprosili osoby, które poczuły się urażone ceremonią otwarcia zawodów. Chodzi o fragment, który według krytyków nawiązywał do przedstawiającej ostatni posiłek Jezusa Chrystusa z apostołami "Ostatniej wieczerzy".

Paryż 2024. Ceremonia otwarcia zawodów w stolicy Francji budzi kontrowersje

Wcześniej krytycznie na temat tego elementu otwarcia igrzysk odniosła się m.in. Konferencja Episkopatu Francji, która oceniła, że ceremonia zawierała sceny szyderstwa z chrześcijaństwa. Również arcybiskup Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Akademii Życia, napisał w mediach społecznościowych, że doszło do szyderstwa z ostatniej wieczerzy.

Część komentatorów twierdziła, że scena z otwarcia igrzysk w Paryżu przywodziła na myśl ucztę Dionizosa, a nie ostatnią wieczerzę, co miało być ukłonem w stronę greckich korzeni zawodów. "Do wszystkich chrześcijan na świecie, którzy oglądają ceremonię Paryż 2024 i poczuli się urażeni tą parodią Ostatniej Wieczerzy w wykonaniu drag queen: wiedzcie, że to nie Francja przemawia, lecz lewicowa mniejszość, gotowa na każdą prowokację" - napisała w mediach społecznościowych francuska europosłanka Marion Maréchal.

W niedzielę organizatorzy wystosowali przeprosiny pod adresem katolików i przedstawicieli innych wyzwań, oburzonych sceną z otwarcia. - Oczywiście nigdy nie było intencji okazanie braku szacunku jakiejkolwiek grupie religijnej. (Ceremonia otwarcia - red.) starała się świętować tolerancję społeczności - powiedziała na konferencji prasowej Anne Descamps, rzeczniczka igrzysk w Paryżu. - Uważamy, że ta ambicja została spełniona. Jeżeli ludzie poczuli się w jakikolwiek sposób urażeni, jest nam naprawdę przykro - dodała.