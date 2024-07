- Występuję z klubu PiS i będę próbował stworzyć ruch społeczny złożony ze środowisk centroprawicowych i patriotycznych – zapowiedział we wtorek oficjalnie poseł Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy.

Do odejścia z PiS Ardanowskiego odniósł się na kanale YouTube "Otwarta Konserwa" Paweł Kukiz. - Jeżeli wyjdzie jeszcze z kimś, to być może stworzy swoje koło. Jeśli tak się stanie, to prędzej czy później te dwa koła, nasze i Krzysztofa, połączą się w jedną całość - powiedział Kukiz.

Paweł Kukiz o „sile pomiędzy PiS-em a Konfederacją”. To reakcja na odejście Jana Krzysztofa Ardanowskiego z PiS

- Jeśli te wszystkie środowiska się połączą, mogą stworzyć taką siłę pomiędzy PiS-em a Konfederacją, która w przypadku wspólnego pójścia do wyborów będzie mogła przywrócić władzę w Polsce dla środowisk prawicowych i zakończenia szkodliwych rządów liberalnej lewicy — stwierdził Paweł Kukiz.

Jak zaznaczył polityk, ten "nowy polityczny byt" jest otwarty dla każdego, kto "nosi Polskę w sercu, a nie w klapie marynarki". - Czy on był członkiem PSL, czy Platformy, to nie ma znaczenia - dodał Paweł Kukiz.