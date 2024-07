Europoseł PiS Adam Bielan w rozmowie z Michałem Kolanką mówił o swoich obawach i oczekiwaniach związanych z możliwością powrotu do Białego Domu Donalda Trumpa.

- Polscy politycy, rząd i prezydent, który zaczął to robić kilka miesięcy temu, powinni intensywnie pracować z samym prezydentem Trumpem i jego otoczeniem nad możliwym zakończeniem wojny na Ukrainie, o których mówi Trump — mówił europoseł.

Co dla Polski może oznaczać zwycięstwo Donalda Trumpa?

- Niestety, jeżeli Donald Trump wygra wybory, to pierwszy raz od niepamiętnych czasów premier Tusk będzie osobą, która nie będzie miała wstępu do Białego Domu. Jego infantylnych, żeby nie powiedzieć szczeniackich wygłupach w kierunku Trumpa, biorąc pod uwagę, że były prezydent USA jest osobą dość pamiętliwą, będziemy mieć premiera, który nie będzie mieć żadnych relacji w Stanach Zjednoczonych. To będzie dla nas bardzo groźne — ocenił Bielan.

- Na szczęście do sierpnia przyszłego roku mamy prezydenta Dudę, który zbudował sobie świetne relacje z prezydentem Trumpem. Mam nadzieję, że po wyborach prezydenckich to się nie zmieni i polskim prezydentem będzie ktoś, kto będzie w stanie z prezydentem najważniejszego naszego sojusznika zbudować dobre relacje - dodał.