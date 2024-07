W wielu komisjach parlamentarnych stanowisko grupy politycznej jest spójne niezależnie od narodowości posłów. Ale w takiej komisji jak ECON interesy narodowe w tej samej grupie politycznej często są różne

Cały fundusz odbudowy po pandemii przeszedł przez ECON, to ta komisja będzie także zajmowała się kwestią ewentualnego przedłużenia Krajowego Planu Odbudowy, na czym Polsce bardzo zależy. Ursula von der Leyen, którą będzie przewodniczącą Komisji Europejskiej przez kolejne pięć lat, jest wielką zwolenniczka wyprowadzania finansowania z polityki spójności i w czasie swojego wystąpienia programowego zapowiedziała, że KE będzie takie fundusze proponować. W tym m.in. na obronność, co ma dla Polski kluczowe znaczenie. I to też będzie przechodziło przez ECON.

Kluczowa dla Polski komisji gospodarcza w PE bez polskich europosłów

Andrzej Halicki, szef polskiej delegacji, powiedział „Rzeczpospolitej”, że wystarczy Janusz Lewandowski jako zastępca członka. To jednak nie to samo co członek komisji. Może on głosować tylko wtedy, gdy ustąpi mu miejsca regularny członek. Zastępcy członków zazwyczaj nie dostają ważnych sprawozdań, a zgłaszane przez nich poprawki nie są traktowanie priorytetowo. W wielu komisjach parlamentarnych stanowisko grupy politycznej jest spójne niezależnie od narodowości posłów. Ale w takiej komisji jak ECON interesy narodowe w tej samej grupie politycznej często są różne, choćby ze względu na obecność kraju w strefie euro czy różne priorytety dotyczące unijnych funduszy.

– Faktem jest, że KO nie ma praktycznie w swoim gronie ekonomistów, poza Januszem Lewandowskim. Ale przecież można mieć dobrych asystentów i doradców i wtedy też można sobie w takiej trudnej komisji poradzić – argumentuje Belka.