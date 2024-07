Andrzej Duda zabrał głos w sprawie CPK. Ma „wiele wątpliwości” wobec planów rządu

W zeszłą środę premier Donald Tusk ogłosił przemodelowanie wcześniejszych koncepcji dotyczących budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Lotnisko nie będzie tak wielkie (na 34 mln zamiast 40 mln pasażerów), jak obiecywali wcześniej politycy PiS, skromniejsza może wydawać się także część kolejowa, realizowana w odmiennej koncepcji.



Zakończenie budowy CPK zaplanowano na 2031 r. Do uruchomienia nowego centralnego lotniska konieczne będzie wzmocnienie narodowego przewoźnika. Założono, że LOT powinien obsługiwać co najmniej 50–60 proc. ruchu w Baranowie, by go więc wzmocnić, trzeba wcześniej zwiększyć przepustowość lotnisk na Okęciu i w Modlinie oraz powiększyć flotę LOT. W części kolejowej CPK realizowany będzie projekt tzw. igreka – linii z Warszawy do Łodzi, która dalej w okolicach Sieradza będzie się rozgałęziać w kierunku Poznania i Wrocławia. „Igrek” – według rządu — ma być gotowy w 2032 r. Pociągi na tej trasie mają osiągać prędkość 300–320 km/h. Pierwotnej koncepcji tzw. piasty i dziesięciu szprych, czyli rozchodzących się promieniście od lotniska w Baranowie linii szybkiej kolei, mających połączyć ogromny węzeł kolejowy ze wszystkimi regionami kraju, już nie brano pod uwagę.

Rządowy projekt CPK. Jest komentarz prezydenta Andrzeja Dudy

Poprawiony CPK ma kosztować 131 mld zł w perspektywie do 2032 r., z tego na inwestycje lotniskowe przypadnie 42,7 mld zł. Poprzednie kierownictwo CPK założyło wydanie 155 mld zł.

W poniedziałek głos w sprawie budowy CPK zabrał Andrzej Duda. — Potrzebujemy dzisiaj inwestycji, które sprawią, że wzniesiemy się na wyższy poziom. Nie ma żadnego powodu do tego byśmy nie realizowali największych inwestycji — takich, jakie realizowane są na poziomie światowym, jakie realizowane są, bardzo często kilka jednocześnie, w państwach rzeczywiście potężnych i w państwach rzeczywiście zamożnych. Wszyscy państwo wiecie o które przede wszystkim inwestycje chodzi — mówił na posiedzeniu Rady ds. Strategicznych Projektów Rozwojowych.