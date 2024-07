Reuters rozmawiał o debacie z darczyńcami Partii Demokratycznej, politykami związanymi z tym ugrupowaniem oraz byłymi i obecnymi doradcami tej partii.



Debata Joe Bidena z Donaldem Trumpem. Prezydent USA był przetrenowany?

- Jedynym, czego się domagałem, było to, żeby on (Biden) był wypoczęty przed debatą, ale on był wycieńczony. Nie czuł się dobrze — mówi jeden z rozmówców agencji Reutera, który podkreśla, że apelował o to do doradców Bidena, na kilka dni przed debatą, ale bez skutku. - To była zła decyzja, by wysłać go (na debatę) wyglądającego na chorego i wycieńczonego — dodaje.



- Moim zdaniem był przetrenowany (...). I uważam, że (doradczyni) Anita Dunn... wysłała go w miejsce, w którym warunki sprzyjały Trumpowi, a nie jemu — mówi John Morgan, prawnik z Florydy, zbierający środki na kampanię Joe Bidena.



Zdaniem Morgana Dunn i jej mąż, Bob Bauer, prawnik prezydenta, który odgrywał Trumpa w czasie prób przed debatą, powinni „zostać zwolnieni na zawsze i nigdy nie pojawić się nigdzie w pobliżu sztabu wyborczego”.