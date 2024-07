Po debacie Biden - Trump wśród demokratów panuje popłoch

– Złe dni podczas debat też się zdarzają. Ale w tym głosowaniu chodzi o wybór między tym, kto walczył o przeciętnych ludzi przez całe życie, a kimś, kto tylko troszczy się o siebie i kłamie dla swojej korzyści – powiedział były prezydent Obama, od dawna zaprzyjaźniony z Bidenem.

Sam Biden przed wyborcami też próbował robić dobrą minę do złej gry. – Wiem, że nie jestem młody. To oczywiste. Wiem, że nie poruszam się już tak jak kiedyś. Nie wypadam tak dobrze w debacie jak kiedyś. Ale wiem, jak się mówi prawdę, i wiem, jak wykonywać moje zadania – mówił w piątek rano na spotkaniu wyborczym w Karolinie Północnej. Natomiast jego żona Jill Biden stwierdziła na spotkaniu w Nowym Jorku, że nie ma powodów do paniki. – Nie pozwolimy, aby 90-minutowa debata przekreśliła cztery lata jego prezydentury – mówił.

Wielu Demokratów chciałoby zmienić kandydata

Amerykańscy dziennikarze podają, że już od pierwszej minuty debaty otrzymywali SMS-y od Demokratów przerażonych brakiem formy prezydenta Bidena. A to dowód na to, że w Partii Demokratycznej pogłębił się niepokój i pytania co dalej. – Myślę, że będzie wiele osób, które będą chciały, żeby rozważył inne opcje. Ciągle jest sporo czasu do konwencji. I partia ma czas, żeby zastanowić się, co robić dalej, jeżeli on nam na to pozwoli – mówił Van Jones.

Pojawiły się również stanowcze głosy za rezygnacją Bidena. – Biden jest prezydentem godnym podziwu. Pod jego przywództwem kraj dobrze prosperuje, zajmuje się długoterminowymi wyzwaniami i zaczął leczyć rany otwarte przez Trumpa. Ale w imię służby temu krajowi prezydent Biden powinien się wycofać z kampanii – napisała redakcja opiniotwórczego lewicowego dziennika „New York Times”. Przyznając, że Donald Trump niejednokrotnie „udowodnił, że jest zagrożeniem dla demokracji – osobą nieobliczalną i egoistyczną, niegodną zaufania publicznego”, „NYT” argumentuje, że Joe Biden nie jest w stanie go pokonać tym razem.

Konsternacja zapanowała też wśród zasobnych donorów, którzy do tej pory wspierali demokratycznego kandydata. Jak donoszą media, jedni rezygnują z fundraiserów, inni zastanawiają się, jak wpłynąć na dalszy los demokratycznej nominacji na prezydenta. – Otrzymałem mnóstwo e-maili w ostatnich 24 godzinach z pytaniami, czy nie powinniśmy zorganizować publicznej kampanii, by wymusić na Bidenie rezygnację – napisał Reid Hoffman, jeden z najbardziej wpływowych demokratycznych donorów, w e-mailu do znajomych.