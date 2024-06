Kamala Harris po debacie Donalda Trumpa z Joe Bidenem: W wyborach liczy się treść

Na pytanie czy Biden, którego obserwowaliśmy w czasie debaty, to ten sam Biden, z którym codziennie pracuje, wiceprezydent USA odparła: "Osoba, z którą pracuję na co dzień to ktoś, kto — jak powiedziałam - działa w sposób mający na celu nakłonienie Republikanów i Demokratów do kompromisu w sposób, który jest niezwykły w tych czasach, ponieważ to się nie zdarzało, a Joe Biden sprawił, że to możliwe".



Harris mówiła też o innych osiągnięciach Bidena — wskazała na wzmocnienie NATO i tworzenie miejsc pracy.



Ludzie mogą debatować na temat stylu, ale ostatecznie te wybory i to, kto zostanie prezydentem USA, to sprawa treści — i tu kontrast jest wyraźny Kamala Harris, wiceprezydent USA

Mówiąc o przebiegu debaty Harris przyznała, że Biden „wolno rozpoczął”, ale — jej zdaniem — miał „mocny finisz”.



- Ludzie mogą debatować na temat stylu, ale ostatecznie te wybory i to, kto zostanie prezydentem USA, to sprawa treści — i tu kontrast jest wyraźny — stwierdziła.



Donaldowi Trumpowi Harris zarzuciła, że wiele razy w czasie debaty mijał się z prawdą.