Jak donosi we wtorek „Rzeczpospolita”, Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie za 2023 rok wystawiła negatywną ocenę Ministerstwu Obrony Narodowej. Co to znaczy, jakie to ma konsekwencje? O to w najnowszym odcinku podcastu „Rzecz W Tym” Michał Szułdrzyński pytał Marka Kozubala, dziennikarza działu krajowego „Rzeczpospolitej” od lat zajmującego się tematyką obronności i wojska.