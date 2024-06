Po stronie wyborców KO, Trzeciej Drogi i Lewicy jest natomiast więcej tych, którzy chcą przesłuchania Ziobry. Za jest 61 proc. z nich, zaś przeciw – 27 proc. Przeciwko przesłuchaniu jest 59 proc. kobiet i połowa mężczyzn. Za opowiada się natomiast 33 proc. kobiet i 36 proc. mężczyzn.

Komisja ds. Pegasusa. Kiedy odbędzie się przesłuchanie Zbigniewa Ziobry?

12 czerwca, podczas konferencji prasowej w Sejmie, zapowiedziano, że komisja śledcza ds. Pegasusa planuje przesłuchanie Zbigniewa Ziobry na 1 lipca. - Na końcu wątku będzie przesłuchiwany prokurator generalny (…). Jeżeli Zbigniew Ziobro jest chory, to – tak jak każdy świadek – będzie musiał przedłożyć stosowne dokumenty poświadczające, że nie może się stawić. Komisja będzie podejmowała stosowne kroki, żeby weryfikować rzeczywisty stan pana ministra Ziobry. Liczymy jednak na to, że tak jak wszyscy politycy PiS zarzekają się, że chcą tę sprawę wyjaśnić, tak pan Ziobro także będzie chciał tę sprawę wyjaśnić 1 lipca o godzinie 10.00 - można było usłyszeć na konferencji prasowej w Sejmie, w której udział wzięli Magdalena Sroka, Tomasz Trela oraz Witold Zembaczyński.

- Kończymy wątek związany z zakupem systemu Pegasus, dlatego też podjęliśmy decyzję o wezwaniu przed komisję na dzień 1 lipca Zbigniewa Ziobry — mówiła na konferencji przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa, Magdalena Sroka. - Tak jak obiecaliśmy – bez względu na aktualną sytuację, bez względu na to, co mówią politycy PiS oraz Suwerennej Polski, przychodzi czas na Zbigniewa Ziobrę. Liczymy, że pan Zbigniew Ziobro przyjdzie. Przed kampanią wyborczą był aktywny publicznie Wierzymy w to, że będzie mówił prawdę i tylko prawdę - zaznaczył poseł Tomasz Trela.

Dotychczas komisja śledcza ds. Pegasusa przesłuchała między innymi byłego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu sprawiedliwości.