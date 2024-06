Adam Bielan po wyborach europejskich: Koalicja Tuska nie przetrwa

Europosłowie z Polski PAP

Adam Bielan: Koalicja rządząca nie przetrwa

Podczas wieczoru wyborczego ogłoszono sondaż exit poll Ipsos dla TVP, Polsatu i TVN, według którego KO zdobyła 38,2 proc. głosów, a PiS - 33,9 proc. Ostatecznie różnica w odsetku otrzymanych głosów między tymi formacjami wynosiła nie 4,3 pkt. proc., lecz 0,9 pkt. proc. - To gigantyczna porażka firmy Ipsos, mam nadzieję, że nikt ich więcej nie zatrudni do robienia exit poll, bo jeśli exit poll różni się tak mocno (od prawdziwych wyników - red.), to firma powinna ogłosić upadłość - ocenił Bielan.

Zdaniem europosła PiS, wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego "spowoduje olbrzymie tarcia" w koalicji rządzącej, którą tworzą KO, Trzecia Droga i Lewica. Bielan mówił o dużych różnicach programowych partii tworzących koalicję. Ocenił, że formacji tych nic nie łączy poza chęcią odsunięcia PiS od władzy.

- Jestem przekonany, że koalicja w tej formie do końca kadencji nie przetrwa. Czy utrzymają większość? Tego nie wiem. Bardzo wiele będzie zależało od wyniku wyborów prezydenckich - prognozował. Dodał, że PiS ma kilkoro kandydatów na kandydatów, a decyzja w sprawie wyboru jednej osoby ma zapaść jesienią.