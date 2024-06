Wybory do PE. Trzecia Droga: Mamy się dobrze. Ale będzie lepiej niż jest

Wybory do PE 2024. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia o wyniku badania exit poll: Europa brunatnieje

- Serdecznie gratulujemy kolegom i koleżankom z Koalicji Obywatelskiej spektakularnego wyniku. Trzymamy kciuki, żebyście to dobrze wykorzystali, a my będziemy was wspierać w tym wszystkim, co dobre — powiedział Szymon Hołownia, komentując wynik badania exit poll. - Nasz wynik wynik? Pewnie mamy czterech europosłów, ale doświadczenie uczy nas, że na ostateczne wyniki trzeba poczekać, bo może być jeszcze lepiej — dodał marszałek Sejmu. - To może oznaczać dla nas kolejny mandat i bardzo liczymy, że z tej czwórki zrobi się pięć. A jakby dobrze poszło, to mamy nadzieję, że i sześć. Wierzę, że będzie lepiej niż jest — zaznaczył.

- Przyglądamy się, co dzieje się w Europie. To nas napawa zmartwieniem. Europa brunatnieje. Widzimy to w Niemczech, Francji i Austrii — mówił Hołownia. - To, co dzieje się w Europie i co dzisiaj widzimy napawa nas bardzo dużym smutkiem i zmartwieniem. Europa brunatnieje. Widzimy to w tych wyborach bardzo wyraźnie. Widzimy to we Francji, widzimy to w Niemczech, widzimy to w Austrii. Europa brunatnieje. I tym większa będzie odpowiedzialność tych kilku osób, które wyślemy do PE, żeby razem, mądrze rządzili Europą - podkreślił. - Już dziś to widać, to się układa, że zostanie utrzymana koalicja socjalistów, Partii Ludowej i liberałów. Naprawdę będziemy rządzić Europą – będziemy rządzić nią mądrze, będziemy stabilizować a nie chwiać. I to możemy wam obiecać - dodał.

Jak stwierdził Hołownia, „Trzecia Droga ma się dobrze i jedzie dalej””. - Nie miejcie, co do tego wątpliwości. To były dla nas – jako Trzeciej Drogi – najtrudniejsze wybory. Mieliśmy dużo wyzwań. Popatrzcie na to, jak rysuje się frekwencja (…) Trzecia Droga jedzie dalej, bo jest potrzebna. Bez Trzeciej Drogi nie byłoby tego zwycięstwa demokracji, sensu, spokoju i pragmatyzmu, którym dzisiaj wspólnie możemy się cieszyć - powiedział marszałek Sejmu.

Wybory do PE, wyniki badania exit poll: Władysław Kosiniak-Kamysz: Wybory europejskie były dla nas najtrudniejsze

Głos zabrał także szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. - Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) szła do wyborów jako ugrupowanie centrowe i umiarkowane, a w wyborach europejskich umiar nie jest popularny – powiedział po ogłoszeniu sondażowych wyników głosowania w wyborach do PE wicepremier, szef MON.

- Od samego początku mówiliśmy że te wybory europejskie będą dla nas najtrudniejsze. I to się potwierdza. Traktujemy ten wynik bardzo poważnie i z pokorą - stwierdził wicepremier. - Wiemy, co mamy do zrobienia, i wiemy, że odpowiedzialność za rządy kosztuje w pierwszej kolejności formacje mniejsze, średnie. Szliśmy z jasnym przekazem - gospodarka, przedsiębiorcy, szukanie porozumienia; bycie partią w środku i centrum - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.